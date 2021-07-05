Все разведочные скважины на месторождении "Умид" запечатаны, утечек нет - SOCAR
БАКУ /Trend/ - Все разведочные скважины на месторождении "Умид" запечатаны, каких-либо утечек нет.
Об этом сказал глава департамента геологии и геофизики Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Фархад Ибадов, передает в понедельник Trend.
По его словам, утверждения о якобы повреждении скважины во время работ не соответствуют действительности.
"Вообще, при проведении работ на месторождениях нефти и газа учитываются сейсмические процессы", - сказал он.
(Авто: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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