В Азербайджане утверждены правила оценки ущерба в результате ДТП

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил «Правила оценки и подсчета социально-экономического и экологического ущерба, нанесенного в результате дорожно-транспортных происшествий».

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабмин, Правила подготовлены в целях обеспечения выполнения подпункта 7.1.4.1 «Плана действий по реализации Государственной программы по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019–2023 годы», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана № 852 от 27 декабря 2018 года.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)