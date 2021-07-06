В Баку будет проведен 25-й Форум İBF (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В этом году в Баку будет проведен 25-й Форум İBF (İnternational Business Forum).

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана, форум организуется в целях объединения бизнесменов и государственных деятелей из ряда стран, развития двусторонних торгово-экономических отношений, создания моделей устойчивого сотрудничества, укрепления связей в области инвестиций и бизнеса. В рамках Форума IBF, основанного в 1995 году Турецкой ассоциацией независимых промышленников и бизнесменов (MUSIAD) и проводимого раз в год, организуются панельные встречи, презентации стран, двусторонние встречи и другие мероприятия.

С участием бизнесменов, бизнес-ассоциаций и представителей IBF между Агентством и IBF шестого июля был подписан Меморандум о взаимопонимании в связи с проведением 25-го форума IBF в Баку. Со стороны Агентства документ подписал председатель правления Орхан Мамедов, со стороны İBF – председатель Эрол Ярар.

Выступая на мероприятии Орхан Мамедов подчеркнул, что проведение форума İBF в нашей стране имеет важное значение в плане расширения делового сотрудничества между странами-участницами, в частности между Азербайджаном и Турцией, и формирования многосторонней бизнес-платформы с участием бизнесменов. Было отмечено, что в рамках форума предусматривается ознакомить иностранных инвесторов с благоприятным деловым и инвестиционным климатом в Азербайджане, установить прямые деловые контакты и представить презентацию об инвестиционных возможностях Карабаха. Форум особенно важен с точки зрения оживления торгового и экономического сотрудничества, реализации новых инициатив в постпандемический период.

Руководитель İBF Эрол Ярар и председатель MÜSİAD Абдуррахман Узун поделились мнениями касательно значимости форума и выразили удовлетворение по поводу проведения очередного мероприятия в Баку.

Вице-президент национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Вугар Зейналов подчеркнул, что форум поможет наладить новые связи между бизнесменами, что важно для развития сотрудничества и продвижения бизнес-среды нашей страны.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)