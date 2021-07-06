В Агдаме начаты работы по разведке подземных и поверхностных вод

БАКУ /Trend/ - В процессе строительства «умного города» в Агдамском районе началась разведка подземных и поверхностных вод.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал начальник Национальной службы георазведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

По его словам, в Агдаме имеются как поверхностные, так и подземные воды.

«Поверхностные воды питаются из Хачинчая и Гаргарчая. Среднегодовой расходы воды Хачинчая составляет 1,7 кубометра в секунду, Гаргарчая – 1,28 кубометра в секунду. Этого может быть недостаточно для строительства сети питьевого водоснабжения и орошения в городе Агдаме, население которого составит 100 000 человек. Поэтому предполагается использование подземных вод в качестве альтернативного источника.

Агдам расположен на территории Карабахского водного месторождения, годовой ресурс которого составляет 1,9 миллиарда кубометров. Эту воду можно использовать для снабжения Агдама питьевой водой, а также подавать в оросительную сеть для полива около 20 000 гектаров земли. Однако артезианские скважины требуют больших энергетических затрат. Поэтому для этого будут использоваться подземные артезианские скважины, так как воды в таких источниках постоянны, динамичны и безопасны.

Для подачи воды в Агдам ОАО "Азерсу" будет использовать два водозабора с суммарным ресурсом 40 кубометров в секунду, построенных на основе новых проектов. Для этого уже пробурены разведочные скважины. При этом, к 1990 году в восточной части Агдама было пробурено более 752 скважины, и хотя техническое состояние некоторых из них ухудшилось, обсуждается вопрос их восстановления и ввода в эксплуатацию.

В целях снижения энергопотребления артезианских скважин обсуждается использование солнечной энергии. Думаю, что при восстановлении Агдамского района будут использованы грунтовые и поверхностные воды. Этот район обладает такими водными ресурсами, что водой можно будет снабжать и другие регионы», – добавил Али Алиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)