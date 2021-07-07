Представлен очередной выпуск программы Real – Trend (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Представлен очередной выпуск программы Real – Trend в рамках совместного проекта Агентства международной информации (АМИ) Trend и Real TV, сообщает в среду Trend.

В очередном выпуске программы была обсуждена важность Алятской свободной экономической зоны, в церемонии закладки фундамента которой принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, ее вклад в экономику страны, колоссальные преимущества и перспективы этого гигантского проекта. Был также затронут вопрос в связи со стремительно растущим интересом дружественных стран и стран-партнеров к Азербайджану, озвучены цели Израиля в контексте привлечения иностранных инвестиций на освобожденные территории. Помимо этого, были обсуждены шаги, предпринятые для увеличения оборота безналичных платежей в Азербайджане, экономическая прозрачность, отмечены планы страны стать лидером в регионе, а также рассмотрены другие важные экономические вопросы.

Отметим, что программа Real – Trend транслируется на Real TV каждую среду, в 15:30, а повторный выпуск – в 22:30. В программе обсуждаются самые актуальные экономические новости недели. Гости, приглашенные в студию Real TV и АМИ Trend, обсуждают вызовы, стоящие перед Азербайджаном.

Представляем вниманию читателей очередной выпуск передачи:

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)