Schneider Electric может предоставить «умные» адаптированные решения для Карабаха (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Французская компания Schneider Electric может предоставить специально для Карабаха адаптированные решения для "умных" деревень.

Об этом сказал в интервью Trend генеральный менеджер компании Schneider Electric по странам Центральной Азии Дан Влашеану.

По его словам, компания может предоставить адаптированные решения для "умных" деревень, которые имеют свои особые потребности с точки зрения эффективного восстановления энергетических и коммунальных сетей, в том числе водоснабжения и газового отопления.

Он отметил, что компания фокусируется не только на эффективных и надежных центрах обработки данных, но и на таких отраслях, как пищевая промышленность, в частности на производстве напитков.

"Для устойчивого развитие производства необходима цифровизация всех сопутствующих процессов. К нашим решениям можно отнести автоматизацию электрических подстанций, возобновляемых источников энергии (ветряной и солнечной), станций очистки сточных вод с интеллектуальной перекачкой и обработкой, оптимизацию работы городских газовых сетей, комплексов системы управления зданиями с адаптированными решениями для больниц, административных и коммерческих зданий", – добавил он.

Влашеану подчеркнул, что решения компании распространяются не только на большие города: "В отличие от других крупных международных компаний, стратегия Schneider Electric заключается в сотрудничестве с местными партнерами, которые локально интегрируют технологии компании, создают квалифицированные рабочие места и обеспечивают передачу международного опыта и ноу-хау".

Генеральный менеджер сообщил, что долгосрочная стратегия компании поддерживается наличием местного офиса Schneider Electric с азербайджанскими инженерами и специалистами, которые обеспечивают быструю поддержку на месте без языковых барьеров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev