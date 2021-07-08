Иран предложил Азербайджану организовать выставку-продажу товаров
БАКУ /Trend/ - Иран предложил азербайджанской стороне организовать совместную выставку - продажу продукции двух стран.
Как сообщает в четверг Trend, это предложение было озвучено в ходе встречи представителей Конфедерации предпринимателей Азербайджана с делегацией, возглавляемой заместителем губернатора по экономическим вопросам иранской провинции Восточный Азербайджан Али Джахангири.
На встрече также был обсужден вопрос создания в будущем совместной зоны свободной торговли (СЭЗ).
Кроме того, между Конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Торгово-промышленной палатой Тебриза был подписан меморандум о взаимопонимании.
Документ определяет отрасли для совместной деятельности, потенциальные возможности для расширения сотрудничества и подготовки совместных проектов.
(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)