Иран предложил Азербайджану организовать выставку-продажу товаров

БАКУ /Trend/ - Иран предложил азербайджанской стороне организовать совместную выставку - продажу продукции двух стран.

Как сообщает в четверг Trend, это предложение было озвучено в ходе встречи представителей Конфедерации предпринимателей Азербайджана с делегацией, возглавляемой заместителем губернатора по экономическим вопросам иранской провинции Восточный Азербайджан Али Джахангири.

На встрече также был обсужден вопрос создания в будущем совместной зоны свободной торговли (СЭЗ).

Кроме того, между Конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Торгово-промышленной палатой Тебриза был подписан меморандум о взаимопонимании.

Документ определяет отрасли для совместной деятельности, потенциальные возможности для расширения сотрудничества и подготовки совместных проектов.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)