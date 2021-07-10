Создана комиссия в связи с избранием членов Общественного совета при Минэкономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На основании Закона Азербайджанской Республики «Об общественном участии» в целях обеспечения участия граждан и институтов гражданского общества в принятии правовых актов и организации общественного контроля в сферах и направлениях деятельности Министерства экономики приказом министра создана избирательная комиссия в составе девяти человек для формирования Общественного совета.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Минэкономики, на первом заседании Избирательной комиссии были обсуждены вопросы повестки дня и приняты определенные решения, в частности состав Общественного совета был определен в количестве 11 человек. Были рассмотрены вопросы в связи с организацией выборов в Общественный совет, выдвижением кандидатов, регистрацией представителей институтов гражданского общества для участия в выборах в качестве кандидатов или представителей (избирателей).

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)