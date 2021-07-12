На станциях Бакметрополитена будет модернизирована система вентиляции
БАКУ /Trend/ - Для модернизации вентиляционной системы метрополитена Баку будут закуплены новые вентиляторы.
Об этом сказал в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, в настоящее время ведутся работы в этом направлении, проводятся мониторинги состояния вентиляционной системы.
"На данный момент модернизировано 17 вентиляционных систем, и этот процесс продолжается. По итогам мониторингов будет проведена оценка состояния вентиляционных систем на станциях метро и в туннелях. При необходимости будут модернизированы и другие вентиляционные системы", - отметил Мамедов.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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