БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в устав ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство».

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в решении Кабинета министров № 202.

Согласно документу, в Уставе ЗАО упразднен пункт о получении лицензий и разрешений на деятельность Общества и его структурных подразделений, филиалов и представительств, а также дочерних юридических лиц.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)