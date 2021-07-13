Завершается реконструкция автодороги на севере Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершается реконструкция автодороги Гусар - Гаякенд - Аваран - Хюрел протяженностью 12,5 километра, соединяющей четыре населенных пункта Гусарского района Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог, ширина и длина грунтовой дороги Гусар - Гаякенд - Аваран - Хюрел, которая долгое время не ремонтировалась, не соответствовали принятым нормам.

В результате дорога была расширена до 10 метров. На ней будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

На дороге в настоящее время ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия, состоящего из двух слоев крупнозернистого и мелкозернистого асфальтобетона.

Автодорога соединяет четыре населенных пункта Гусарского района с общим населением около восьми тысяч человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)