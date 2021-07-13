Назван размер субсидии на повторный сев кукурузы в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На повторный сев кукурузы в Азербайджане будет выдана ​​субсидия в размере 86 манатов за гектар, сообщили во вторник Trend в министерстве сельского хозяйства.

После сбора озимых культур фермеры проводят повторный посев, при этом предпочтение в большинстве случаев отдается кукурузе.

"Кукуруза в основном высаживается после сбора урожая ячменя, а в этом году расширились масштабы государственной поддержки при повторном посеве культур, которая имеет большое значение как с точки зрения повышения урожайности, так и доходов фермеров. Усиленная господдержка позволяет фермерам собирать урожай дважды в год и максимально использовать земельные ресурсы. Повторный сев кукурузы важен также с точки зрения улучшения кормовой базы для скота", - отметили в министерстве.

Фермеры должны декларировать свои посевы в электронной информационной системе сельского хозяйства (EKTIS), чтобы получить субсидии на повторный сев. Срок подачи электронных обращений для получения субсидий истекает 31 августа.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)