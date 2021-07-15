Состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям на освобожденных землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

На заседании с участием представителей входящих в Рабочую группу государственных структур была предоставлена подробная информация и обсуждены проекты, реализуемые в настоящее время для восстановления инфраструктуры транспорта и связи на освобожденных территориях, в том числе работы, проводимые по строительству железных и автомобильных дорог, аэропортов, созданию телекоммуникационных сетей в соответствии с существующей потребностью и выполнению проектов по организации услуг связи. Также обсуждались предварительные итоги радиологических и радиоэкологических исследований, проводимых на освобожденных территориях.

На заседании отмечалось, что быстрыми темпами идут работы по строительству аэропорта в Физули. Первые рейсы в аэропорт запланированы до конца года. Также идут работы по подготовке к началу строительства аэропортов в Зангилане и Лачине.

Кроме того, на заседании была предоставлена информация о работах, проводимых по строительству железных дорог Горадиз-Агбенд и Барда-Агдам, имеющих особое значение с точки зрения реинтеграции Карабахского региона в экономику страны, а также автомобильных дорог Ахмедбейли-Физули-Шуша («Дорога Победы»), Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, Губадлы-Лачин и других.