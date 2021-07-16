Азербайджан и Россия расширяют сотрудничество в сфере страхования

Экономика 16 июля 2021 11:00 (UTC+04:00)
Азербайджан и Россия расширяют сотрудничество в сфере страхования

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия расширяют сотрудничество в области страхования.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), в ходе визита президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса в Баку по инициативе азербайджанской стороны между ВСС и АСА был подписан меморандум о сотрудничестве.

Согласно документу, две структуры будут сотрудничать в сферах обмена информацией, подготовки законодательных и нормативно-правовых актов, применяемых в сфере страхования, финансово-кредитных операций и налогообложения, подготовки профессиональных кадров, обмена учебными программами и методическими материалами, а также организации деловых встреч, конференций и семинаров, связанных со страховым бизнесом.

Кроме того, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества двух стран в сфере страхования. Вопросы, связанные со страховым сектором, президент ВСС обсудил и с председателем Центрального банка Азербайджана Эльманом Рустамовым.

Напомним, что с целью изучения международного опыта и применения в Азербайджане новых трендов в области страхования АСА в декабре 2020 года подписала меморандум с Турецким страховым союзом.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Турецкий порт Текирдаг перевалил свыше 7 млн тонн грузов
Турецкий порт Текирдаг перевалил свыше 7 млн тонн грузов
Порты Турции перевалили свыше 3 млн тонн грузов из Алжира
Порты Турции перевалили свыше 3 млн тонн грузов из Алжира
Азербайджанская нефть подешевела
Азербайджанская нефть подешевела
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане предусмотрены привилегии для Героев Отечественной войны Общество 11:31
Турецкий порт Текирдаг перевалил свыше 7 млн тонн грузов Турция 11:23
Рекомендуется использовать другую вакцину от COVID-19 для введения третьей дозы - азербайджанский депутат Общество 11:21
Порты Турции перевалили свыше 3 млн тонн грузов из Алжира Турция 11:12
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 11:11
Азербайджан и Россия расширяют сотрудничество в сфере страхования Экономика 11:00
На автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша началось строительство тоннелей (ФОТО) Общество 10:57
Запуск трансграничной железной дороги способствует экономическому развитию стран Центральной и Южной Азии - президент Узбекистана (ФОТО) Транспорт 10:45
Начался суд над генералом Ровшаном Акберовым Происшествия 10:38
В Кыргызстане цены на мясо за год повысились почти на 36% - статистика Кыргызстан 10:37
На территории Агдамского района состоялось открытие очередной воинской части (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:36
Растет доля турецких электротоваров на рынке Казахстана Турция 10:33
В Туркменистане обнародовано число зарегистрированных интернет-магазинов Бизнес 10:29
Азербайджан увеличил импорт ковров из Турции почти на треть Турция 10:28
Названы доходы сектора мобильной связи Азербайджана с начала года ИКТ 10:16
Туркменистан значительно увеличил импорт кожаных изделий из Турции Турция 10:11
В Грузии вырастет расходная часть госбюджета Финансы 10:02
"Автоваз" приостановил на один день производство на двух линиях из-за дефицита электроники Россия 10:01
Цены на нефть колеблются на возможных коронавирусных ограничениях Энергетика 09:57
Золото и серебро в Азербайджане дорожают Финансы 09:56
Порты Турции перевалили почти 7 млн тонн грузов из Испании Турция 09:50
Назван срок сдачи в эксплуатацию наземной станции Бакметрополитена Транспорт 09:49
Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции почти наполовину Турция 09:44
Грузия - одно из популярных направлений для трудовых мигрантов из Турции Турция 09:42
Сократилась доля турецкой стали на рынке Туркменистана Турция 09:40
Манат укрепился к евро Финансы 09:38
Порты Турции перевалили более 1 млн тонн грузов из Португалии Турция 09:37
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии Другие страны 09:34
В Азербайджан доставлены новые вагоны метро Транспорт 09:33
Число жертв наводнения в Германии увеличилось до 80 Европа 09:32
Грузия наращивает импорт стали из Турции Турция 09:27
Оказываемая Движением неприсоединения Азербайджану поддержка достаточно важна - депутат Политика 09:11
В Турции работают над реализацией около 500 транспортных и инфраструктурных проектов (Эксклюзив) Турция 09:09
Иран и Узбекистан подписали контракт на экспорт текстиля на сумму 5 млн. долларов Экономика 09:01
Xiaomi вышел на второе место на мировом рынке смартфонов ИКТ 08:51
Малайзия постепенно будет отказываться от китайской вакцины Sinovac Другие страны 08:43
Для турецких бизнесменов в Азербайджане предусмотрено 5 направлений – глава IBF Экономика 08:40
Пять человек пропали без вести в результате затопления шахты в Китае Другие страны 08:35
Кыргызстан опередил страны ЕАЭС по темпу инфляции Кыргызстан 08:17
Проекты в области ВИЭ могут и не иметь положительного экономического эффекта – эксперт Точка зрения 08:01
Глава МОК не сможет провести запланированную встречу с мэром Хиросимы Другие страны 07:49
США готовятся 16 июля ввести санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге США 07:34
Канада с 1 ноября разрешит заход в свои воды круизным лайнерам Транспорт 07:16
Грузия и Венгрия ожидают динамичного расширения сотрудничества в оборонной промышленности Бизнес 07:00
15% американских истребителей F-35 прекратили полеты из-за проблем с двигателями США 06:28
Компания Valve выпустила портативную консоль для новейших компьютерных игр ИКТ 06:11
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали на Тайване Другие страны 05:55
Власти бразильской столицы разрешили пустить привитых болельщиков на трибуны Другие страны 05:37
США готовы предоставить Кубе значительное число вакцин от коронавируса США 05:20
Генсек ООН призвал к соблюдению олимпийского перемирия во время Олимпиады в Токио Спорт 05:01
В Техасе четверо полицейских получили ранения при стрельбе США 04:40
Скульптор из Саудовской Аравии высек текст Корана на 30 мраморных плитах Арабские страны 04:17
Microsoft сообщила о блокировке работы хакерских инструментов, разработанных в Израиле ИКТ 03:56
В Аргентине инфляция за полгода составила 25,3% Экономика 03:39
Число жертв наводнения на юге Бельгии выросло до 11 Европа 03:21
Turkish Airlines сохраняет лидирующие позиции в Европе по числу рейсов Транспорт 03:02
Crew Dragon на МКС переместят, чтобы освободить место для стыковки Starliner В мире 02:41
Число зарегистрированных в Санья яхт в первом полугодии выросло на 21,5% Туризм 02:15
Власти округа на западе ФРГ сообщили о 1,3 тыс. пропавших без вести из-за наводнения Европа 01:57
Число погибших в ходе беспорядков в ЮАР превысило 100 Другие страны 01:38
Ущерб госучреждениям Афганистана от действий талибов составил $500 млн Другие страны 01:25
Депутаты британского парламента призвали объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае Европа 01:06
На западе Германии без электричества остаются 165 тыс. человек Европа 00:49
Власти в Нидерландах призвали 10 тыс. человек покинуть дома из-за ожидаемого наводнения Европа 00:36
Азербайджан сократил импорт электротоваров из Турции Турция 00:01
С Pfizer достигнута предварительная договоренность на поставку вакцин - Минздрав РК Казахстан 15 июля 23:55
Квартальное производство шин в Иране увеличилось на 10% Экономика 15 июля 23:54
Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Туркменистаном и ЕС Туркменистан 15 июля 23:50
Освобождение города Шуша в конечном итоге решило исход Второй Карабахской войны – мнение Азербайджан 15 июля 23:36
Грузия экспортировала в Турцию почти 20 тыс. тонн полуфабрикатов из чугуна или нелегированной стали Бизнес 15 июля 23:27
Полиция взяла под стражу главу охраны убитого президента Гаити Другие страны 15 июля 23:14
Cуд Иерусалима отложил до середины сентября заседание по делам Нетаньяху Израиль 15 июля 22:48
Меркель и Харрис обсудили нынешние и будущие геополитические угрозы Европа 15 июля 22:34
Число жертв наводнений в Германии достигло 58 Европа 15 июля 22:17
Китай призвал не политизировать данные ВОЗ по установлению происхождения коронавируса Другие страны 15 июля 22:16
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Бургаса в Болгарии Европа 15 июля 22:03
Премьер Харири заявил, что отказывается от формирования нового правительства Ливана Арабские страны 15 июля 21:59
США подтвердили, что готовили в свое время военных Колумбии, напавших на президента Гаити США 15 июля 21:43
Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с Гурбан байрамы Общество 15 июля 21:26
К борьбе с наводнениями в ФРГ привлекли военнослужащих Европа 15 июля 21:19
Названы имена победителей конкурса Yüksəliş Общество 15 июля 21:08
Южный газовый коридор – это невероятная история успеха – эксперт Точка зрения 15 июля 21:00
ГЭЦ Азербайджана представил правильные ответы на вопросы сегодняшних вступительных экзаменов Общество 15 июля 20:56
Латвия и Грузия имеют хорошие перспективы для сотрудничества в сфере технологий и цифровизации Бизнес 15 июля 20:48
Расширен состав коллегии Минздрава Азербайджана Общество 15 июля 20:35
Минэкологии Азербайджана о причинах неразглашения информации о контрактах по сдаче в аренду лесных участков Общество 15 июля 20:34
БТА привлечет услуги по обновление ПО модуля TSCS Тендеры 15 июля 20:21
Туркменское предприятие Agaýana начало экспорт своей продукции в Азербайджан Бизнес 15 июля 20:13
Производство сельхозпродукции в Азербайджане значительно возросло Экономика 15 июля 20:04
Керамзитовый завод в Туркменистане наращивает производство Бизнес 15 июля 19:59
Крупнейшее туркменское нефтеперерабатывающее предприятие превысило план производства моторного топлива Энергетика 15 июля 19:52
Кредитование сектора энергетики, химии и природных ресурсов Азербайджана выросло на четверть Финансы 15 июля 19:40
В Азербайджане организуется онлайн ярмарка-продажа жертвенных животных Общество 15 июля 19:35
В Азербайджане за I полугодие обеспечено восстановление госсредств на сумму 12,4 млн манатов Финансы 15 июля 19:16
Глава МИД Франции и госсекретарь США обсудили совместные действия по достижению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном Политика 15 июля 19:10
Объем водных ресурсов Азербайджана уменьшился на 10-12 процентов Общество 15 июля 19:00
ОПЕК обнародовал данные по добыче жидких углеводородов в Азербайджане Энергетика 15 июля 18:43
В этом году в Азербайджане подсолнух посажен примерно на 11 тыс. гектаров (ФОТО) Экономика 15 июля 18:40
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района Политика 15 июля 18:27
Такого проекта еще не было! Семь звуков Азербайджана из уникальных природных мест страны (ВИДЕО, ФОТО) Культура 15 июля 18:19
Все новости