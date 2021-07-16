Азербайджан и Россия расширяют сотрудничество в сфере страхования

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия расширяют сотрудничество в области страхования.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), в ходе визита президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса в Баку по инициативе азербайджанской стороны между ВСС и АСА был подписан меморандум о сотрудничестве.

Согласно документу, две структуры будут сотрудничать в сферах обмена информацией, подготовки законодательных и нормативно-правовых актов, применяемых в сфере страхования, финансово-кредитных операций и налогообложения, подготовки профессиональных кадров, обмена учебными программами и методическими материалами, а также организации деловых встреч, конференций и семинаров, связанных со страховым бизнесом.

Кроме того, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества двух стран в сфере страхования. Вопросы, связанные со страховым сектором, президент ВСС обсудил и с председателем Центрального банка Азербайджана Эльманом Рустамовым.

Напомним, что с целью изучения международного опыта и применения в Азербайджане новых трендов в области страхования АСА в декабре 2020 года подписала меморандум с Турецким страховым союзом.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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