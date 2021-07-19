В Гонконге продолжает улучшаться ситуация на рынке труда

Ситуация на рынке труда в Гонконге продолжает постепенно улучшаться, уровень безработицы за июнь должен вернуться к показателям более чем годичной давности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил секретарь (министр) по финансовым вопросам этого специального административного района КНР Пол Чан.

Экономика Гонконга вступила в стадию рецессии с осени 2019 года, что стало следствием массовых антиправительственных протестов, а также напряженности в торговых отношениях между США и КНР. До того момента уровень безработицы в Гонконге стабильно составлял 2,8%, а затем стал расти. Пандемия нанесла новый удар по целому ряду отраслей - торговле, общепиту, туризму.

В феврале текущего года уровень безработицы здесь достиг 7,2%. В марте этот показатель улучшился до 6,8%. Показатели за апрель и май составили 6,4% и 6%. Данные за июнь будут объявлены во вторник.

Эксперты полагают, что к концу года доля безработных уменьшится до 5%.