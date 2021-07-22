Азербайджан и Корея расширяют сотрудничество по внедрению Smart-технологий в сельское хозяйство

БАКУ /Trend/ - Корейская компания Farmconnect и Научно-исследовательский институт овощеводства при министерстве сельского хозяйства Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения технология Smart Farming.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, говорится в сообщении посольства Азербайджана в Республике Корея.

«При помощи искусственного интеллекта компания Farmconnect будет делиться с азербайджанским институтом технологиями анализа данных и повышения урожайности", - говорится в сообщении.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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