С начала года в Хачмазе и Евлахе услугами "Домов МСБ" воспользовались более 16 тыс. предпринимателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2021 года услугами государственных и частных организаций в Хачмазском и Евлахском "Домах МСБ" воспользовались около 16,3 тыс. предпринимателей.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Хачмазский "Дом МСБ" за соответствующий период оказал бизнесменам 12 990 услуг, из которых 12 605 - в рамках сотрудничества "государство-бизнес" (G2B), 385 - "бизнес-бизнес" (B2B). С момента начала деятельности Хачмазский "Дом МСБ" оказал предпринимателям свыше 34 тыс. услуг.

Евлахский "Дом МСБ", открывшийся в апреле 2021 года, оказал 3290 услуг, в том числе 2671 - в рамках G2B и 619 - B2B.

Уровень удовлетворенности предпринимателей оказанными услугами составил 98 процентов.

В "Домах МСБ", входящих в структуру Агентства, предпринимателям оказываются государственные услуги в связи с налогами, собственностью, доступом к коммунальным услугам, по вопросам продовольственной безопасности, сельского хозяйства, рекламы, почтовых услуг, лицензий и разрешений, а также по банковскому делу, страхованию, лизингу в частном секторе. В Хачмазском и Евлахском "Домах МСБ" предпринимателям оказывается свыше 200 услуг около 20 государственных и частных организаций

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)