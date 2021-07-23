Начаты масштабные работы по строительству автодороги Тоганалы-Кельбаджар-Истису (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева Государственное агентство автомобильных дорог ведет масштабные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры на территориях страны, освобожденных от армянской оккупации. Одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на освобожденных территориях, является строительство автодороги Тоганалы-Кельбаджар-Истису. Масштабные строительные работы уже начались.

Как сообщает в пятницу Trend, проектная протяженность автомобильной дороги Тоганалы-Кельбаджар-Истису, соединяющей Гёйгёльский и Кельбаджарский районы, составляет 80,7 км. Согласно поручению главы государства, с учетом плана развития Карабаха автодорога строится в соответствии с 1-й и 2-й техническими категориями с 2-4 полосами движения.

Учитывая сложный горный и каменистый рельеф, основную часть дороги планируется построить в соответствии со 2-й технической категорией, т.е. проезжая часть будет двухполосной, а на склонах предусмотрена дополнительная полоса. На участках с тоннелями и мостами в соответствии с 1-й технической категорией планируется организация четырехполосного движения.