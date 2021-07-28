В Баку открылся третий Центр "ASAN Kommunal"

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось открытие третьего Центра "ASAN Kommunal" при Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (Служба "ASAN"), сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Центр "ASAN Kommunal" открылся по адресу: ул. Тофига Аббасова, 38 в Низаминском районе Баку.

В церемонии открытия участвовали председатель Службы "ASAN" Ульви Мехтиев, гендиректор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, председатель ОАО "Азеришыг" Вугар Ахмедов, зампредседателя и врио председателя ОАО "Азерсу" Кочарли Гасанов.

Центр "ASAN Kommunal" будет оказывать населению 110 видов услуг. Его персонал будет состоять из 90 человек, а также в Центре будут работать 15 волонтеров.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)