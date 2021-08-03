США введут пошлины на импорт углеродистой стали из России, Украины и Южной Кореи
Министерство торговли США введет таможенные пошлины на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из Российской Федерации, Украины и Республики Корея. Об этом говорится в заявлении Федеральной торговой комиссии (ФТК) Соединенных Штатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его итогам, комиссия пришла к выводу, что импорт в США данной продукции якобы "наносит американской промышленности значительный ущерб". "В результате положительного решения комиссии Минторг вынесет постановление о введении антидемпинговых пошлин на импорт этих товаров из России, Кореи и Украины, а также постановления о введении компенсационных пошлин на импорт этих товаров из Кореи и России", - говорится в документе.
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