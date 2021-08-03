В Азербайджане утвержден новый госстандарт

БАКУ /Trend/ - Для формирования критериев оценки качества в соответствии с международными требованиями в сфере коконоводства и шелководства в Азербайджане утвержден государственный стандарт AZS 897-2021 "Коконы сырые (живые) тутового шелкопряда".

Как сообщили во вторник Trend в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики, стандарт был утвержден юридическим лицом публичного права "Азербайджанский институт стандартизации".

При этом утратил силу госстандарт AZS 145-2005 "Живые коконы тутового шелкопряда. Технические условия".

Новый госстандарт будет способствовать повышению качества и конкурентоспособности продукции.

По данным госслужбы, новый стандарт был разработан для обеспечения реализации "Государственной программы развития коконоводства и шелководства в Азербайджанской Республике на 2018-2025 годы", утвержденной распоряжением главы государства.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)