Названы причины незначительного объема безналичных платежей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Несмотря на увеличение числа банковских карт в Азербайджане, объемы безналичных платежей не так уж велики.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), экономист Вугар Байрамов.

По его словам, из 10 миллионов платежных карт в Азербайджане шесть миллионов являются зарплатными.

"Это означает, что более 60 процентов платежных карт, находящихся сегодня в обращении, выпускаются непосредственно государственным или частным сектором для выплаты зарплат. Обычно денежные средства на этих картах долго не хранятся. В частности, быстрее обналичиваются средства, загруженные на социальные карты", - сказал Байрамов.

Депутат также сообщил, что из общего количества платежных карт только один миллион, или около 12 процентов, являются кредитными. Это говорит о том, что граждан, осуществляющих платежи посредством кредитных карт, не так много, сказал Байрамов.

Эксперт считает, что для более широкого использования кредитных карт их владельцы должны быть уверены в том, что они смогут комфортно совершать покупки в разных торговых точках по всей стране. Однако реальность такова, что не только в районах, но и на некоторых объектах общепита, торговли и сферы услуг Баку такие карты не принимают, ссылаясь на неработающие POS-терминалы или другие причины. Это снижает интерес граждан к таким платежным картам.

Байрамов предложил внести изменения в законодательство и штрафовать предпринимателей, не имеющих POS-терминалов или отказывающихся предоставить их для оплаты оказанных потребителям услуг.

"В этом случае целесообразно ввести штрафы. Тогда предприниматели будут использовать POS-терминалы, а граждане - свои платежные карты. В результате рост безналичных платежей скажется на поступлениях в государственный бюджет. Это будет способствовать увеличению налоговых поступлений и легализации теневой экономики в целом. Работа по совершенствованию законодательства в этом направлении должна быть продолжена", - сказал Байрамов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)