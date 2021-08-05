Налогоплательщики неправильно указывают код бюджетного уровня – Налоговая служба Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Проведенный анализ показал, что при оформлении платежных поручений по налогам, обязательному государственному социальному страхованию, страхованию от безработицы и взносам обязательного медицинского страхования налогоплательщики в Азербайджане неправильно указывают код бюджетного уровня, и выплаты осуществляются организациями без соответствующих поправок в данный код.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сотрудник Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана Саид Мирзоев.
По его словам, эти случаи создают определенные трудности при внесении информации о платежах на лицевые счета налогоплательщиков.
Ниже представлена информация о «Коде бюджетного уровня»:
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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