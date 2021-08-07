Интерес к Зангезурскому коридору растет - азиатские страны осознают новые возможности

БАКУ /Trend/ - Интерес к Зангезурскому коридору, в том числе и стран региона, растет.

Об этом в субботу сказал Trend аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Джошгун Джафаров.

По его словам, новые возможности, возникшие на геоэкономической карте Евразии после славной победы Азербайджана, обусловили реальность полной реорганизации международной транспортной системы. Многие азиатские страны уже осознают эти новые возможности: "В частности, следует подчеркнуть экономическое значение Зангезурского коридора для выхода стран Центральной Азии к новым рынкам. Возможность перевозки грузов из Китая, одного из главных локомотивов мировой экономики, по центральноазиатскому маршруту, а также формирование транспортного коридора, альтернативного маршруту через Суэцкий канал, создают условия для превращения Азербайджана, в том числе Зангезурского коридора в важную транспортную артерию. Как известно, произошедшая недавно авария судна Evergreen в Суэцком канале нанесла ущерб в общей сложности в 9,6 млрд долларов, включая 5,1 млрд долларов по ежедневным поставкам грузов в западном и 4,5 млрд долларов - в восточном направлениях. Если учесть, что в целом через этот канал осуществляется около 12% мировой торговли, наглядно можно увидеть экономическое значение альтернативных транспортных артерий, в том числе через Азербайджан с Зангезурским коридором, в транспортной инфраструктуре Евразии".

Джафаров отметил, что обсуждение транспортно-логистических возможностей Южной Азии и Южного Кавказа на уровне президентов Узбекистана и Туркменистана дает основание говорить о большом интересе стран Центральной Азии к использованию новых транспортных коридоров, включая транзитные возможности Азербайджана. Еще одним важным моментом в связи с Зангезурским коридором является то, что он создает новые перспективы для реинтеграции в Европу стран Ашхабадского соглашения: "Оно было подписано между Туркменистаном, Узбекистаном, Казахстаном, Ираном, Оманом, Индией и Пакистаном для развития транспортных связей в Евразийском регионе и обеспечения совместной деятельности с другими транспортными коридорами. Направление международных грузоперевозок, осуществляемых через эти страны, на евразийские рынки через Зангезурский коридор может сыграть особую роль в повышении экономического потенциала Карабахского региона".

Он добавил, что идет реализация работ по строительству как железной, так и автомобильной дорог, которые станут частью Зангезурского коридора: "Строительство двухполосной «Дороги Победы» протяженностью 101,9 км позволит возродить социально-экономические связи в Карабахском регионе, связав Физулинский район с городом Шуша. Строительство дороги Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбенд протяженностью 123, 8 километра, четырехполосной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин протяженностью 70 километров, двухполосной дороги Кельбаджар-Лачин протяженностью 73 километра, четырехполосной дороги Физули-Гадрут протяженностью 13 километров, а также четырехполосной дороги Барда-Агдам протяженностью 45 метров, диверсифицируя выходы к транспортным коридорам Карабахского региона и всего Азербайджана, повысит значение проходящих отсюда маршрутов. Страны Южного Кавказа - Азербайджан, Армения и Грузия, а также соседние страны - Турция, Россия и Иран с восстановлением коммуникаций в регионе посредством геополитического сотрудничества в формате "3+3" могут создать новый экономический центр в международных транзитных перевозках. Конечно же, политическое и экономическое значение Зангезурского коридора в рамках этого сотрудничества неоспоримо. При оценке других проектов, предусмотренных к реализации в регионе, Зангезурский коридор является более выгодной для стран региона с финансовой точки зрения альтернативой. За прошедший долгий период международные финансовые институты, зарубежные государства, Армения не смогли профинансировать строительство новой железнодорожной линии, которая должна была пройти через Иран и Армению, стоимостью 3,5 миллиарда долларов. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что новая экономическая конъюнктура с созданием Зангезурского коридора будет иметь особое значение в транспортной инфраструктуре Азии и Европы".

(Перевод: Турал Гараджаев)