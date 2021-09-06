Для корейских компаний открылись большие возможности для участия в реализации проектов в Азербайджане - посол (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Послевоенный период открыл для корейских компаний большие возможности для участия в реализации проектов в Азербайджане, в том числе на освобожденных территориях, сказал в интервью Trend чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Республике Корея Рамзи Теймуров.

По его словам, между Азербайджаном и Кореей уже достигнуты некоторые договоренности об участии корейских компаний в восстановлении освобожденных азербайджанских территорий.

«Конечно, эти компании проявляют большой интерес и готовы внести свой вклад в восстановительные работы. Хочу отметить, что корейские компании являются лидерами в области строительства, создания инфраструктуры, проектирования объектов.

Здесь нужно учесть то, что переговоры в этом направлении ведутся в двустороннем формате, как посольством Азербайджана в Корее, так и корейским посольством в Баку, а также путем взаимодействия корейских правительственных организаций с правительственными структурами Азербайджана. По имеющимся у меня данным, в этом направлении уже достигнуты некоторые результаты», – сказал Теймуров.

Кроме того, он отметил, что высокие технологии корейских производителей широко распространены на азербайджанском рынке.

«Корейские инновации представлены в сфере управления городом Баку, системах вузовского образования и управления интеллектуальной собственностью, в ряде других областей, где применяются высокие технологии. Корейская сторона тесно сотрудничает с Государственным комитетом по статистике Азербайджана. Накануне корейская компания Farmconnect и "НИИ овощеводства" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения технологии Smart Farming.

Уверен, что дальнейшее сотрудничество Азербайджана с Кореей позволит нашей стране повысить конкурентоспособность на ИТ-рынке и эффективность управления посредством современных решений, а также увеличить инвестиционный потенциал страны. У Кореи есть большой опыт в данной сфере, а дальнейшие усилия по двустороннему взаимодействию будут способствовать активной интеграции корейских инновационных решений в Азербайджане», – сказал Рамзи Теймуров.

Посол сообщил, что с 2006 года по сегодняшний день между нашими странами подписано более 60 соглашений торгово-экономического характера.

Посол подчеркнул, что в рамках достигнутых соглашений, азербайджанские производители товаров и услуг намерены расширить свое присутствие на корейском рынке и уже стартовал процесс продвижения ненефтяной продукции Азербайджана на этот рынок. Также, он напомнил, что до сегодняшнего дня корейские компании в Азербайджане реализовали и профинансировали проекты на сумму около двух миллиардов долларов.

«Аудитория корейского рынка составляет порядка 50 миллионов человек и чтобы вывести продукцию сельского хозяйства Азербайджана на этот рынок нам понадобится несколько лет, в связи с чем уже начата работа совместно с Фондом поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Расширение ассортимента азербайджанской продукции на рынке Кореи открывает для Азербайджана дополнительные возможности продвинуться на рынке азиатских стран. В этой связи экономические отношения наших стран и товарооборот имеют потенциал для дальнейшего роста. Мы развиваем отношения в сферах образования, науки, сельского хозяйства, банковских услуг, ИТ и в ряде других направлений

Кроме того, мы активно продвигаем пищевую продукцию Азербайджана на различных торговых выставках. В 2019 году был организован визит делегации Корейской ассоциации экспортеров в Азербайджан, в рамках которого мы достигли ряда соглашений по экспорту и импорту азербайджанских товаров», – сказал посол.

Помимо всего этого, в настоящее время ведутся работы по увеличению импорта азербайджанской продукции в Корею и в ближайшие несколько лет показатели азербайджанского экспорта вырастут в несколько раз.

Посол напомнил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами составил порядка 179 миллионов долларов. Здесь в основном был зафиксирован экспорт корейской продукции в Азербайджан. Эти показатели, конечно, сторон не удовлетворяют, так как товарооборот между Азербайджаном и Кореей должен исчисляться более крупными цифрами. В 2020 году, несмотря на пандемию, товарооборот между Азербайджаном и Кореей вырос на 10 процентов по сравнению с 2019 годом.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev