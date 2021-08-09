Внесены изменения в устав Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в "Устав Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана", утвержденный указом Президента Азербайджанской Республики за №148 от 26 июня 2018 года.

Согласно документу, в целях упрощенного получения в централизованном виде необходимых для осуществления предпринимательской деятельности данных (документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, сведения о налогах и сборах, подлежащих уплате, отчеты, лицензии и разрешения и др. для осуществления предпринимательской деятельности.) Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана обеспечит создание и деятельность портала "е-Дом МСБ", создание на портале подсистем "Электронный кабинет предпринимателя" и "Бизнес-навигатор", а также оказание в Домах МСБ электронных услуг государственных органов (учреждений), включенных в Электронный реестр госуслуг, а также интегрированных в Информационную систему электронного правительства (EHIS).