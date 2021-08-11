Темпы роста экономики Азербайджана в I полугодии 2021 года превысили прогнозы международных организаций (Интервью)

Экономика 11 августа 2021 08:00 (UTC+04:00)
Темпы роста экономики Азербайджана в I полугодии 2021 года превысили прогнозы международных организаций (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Темпы экономического роста в Азербайджане в первом полугодии 2021 года превысили прогнозы международных организаций.

Об этом сказал в интервью Trend исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Вюсал Гасымлы.

По его словам, основными приоритетами Государственного бюджета Азербайджана являются восстановление освобожденных от оккупации территорий, развитие армии, рост экономики и социального благосостояния населения, в том числе удовлетворение потребностей семей шехидов и участников войны. Социальные расходы Госбюджета Азербайджана в первом полугодии 2021 года составили 44,1 процента от фактических расходов и превысили 5,111 миллиарда манатов.

«Текущие расходы превысили показатель прошлого года на 2,6 процента, или 127,3 миллиона манатов. Сюда также входят оплата труда, стипендии и социальные пособия, расходы на лекарства и продукты питания в соответствии с экономической классификацией. Социальные выплаты в Азербайджане за последние три года выросли более чем на 60 процентов.

В этот период минимальная пенсия в Азербайджане выросла на 82 процента, средняя пенсия – на 60 процентов, среднее пособие – на 100 процентов, размер адресной соцпомощи – на 72 процента. При прожиточном минимуме в 196 манатов средняя пенсия составляет 360 манатов, а минимальная заработная плата – 250 манатов», – сказал Гасымлы.

Он отметил, что темпы роста ненефтяного сектора экономики Азербайджана в первом полугодии 2021 года на фоне других стран превысили прогнозы Международного валютного фонда (МВФ).

«К началу июля рост экономики Азербайджана достиг 2,1 процента, при этом рост ненефтяного сектора составил 5,1 процента. Кроме того, рост в ненефтяной промышленности составил 16,6 процента, в растениеводстве – 8,9 процента, в животноводстве – 2,4 процента, в секторе информационных и коммуникационных услуг – 5,5 процента, в розничной торговле – 1,7 процента.

В январе – июне 2021 года экспорт Азербайджана достиг 8,8 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1 миллиарда долларов, или на 15 процентов», – сказал он.

Директор Центра подчеркнул, что во внешнеторговом обороте Азербайджана образовалось положительное сальдо в размере 3,4 миллиарда долларов. По его мнению, ненефтяной сектор становится основным драйвером обеспечения доходов Государственного бюджета Азербайджана.

«В первом полугодии 2021 года в госбюджет поступило в 4,7 раза больше средств, чем прогнозировалось. В указанный период ненефтяной экспорт Азербайджана составил более 1,162 миллиарда долларов. По сравнению с первым полугодием 2020 года этот показатель увеличился на 248 миллионов долларов, или на 27 процентов.

В январе – июне текущего года экспорт овощей и фруктов составил более 306 миллионов долларов, пластмасс и изделий из них – почти 180 миллионов долларов, хлопка – 123 миллиона долларов, алюминия и изделий из него – 61 миллион долларов, черных металлов и изделий из них – 53 миллиона долларов, на долю химической промышленности пришлось порядка 36 миллионов долларов, экспорт электроэнергии составил 33 миллиона долларов, сахара – свыше 19 миллионов долларов, экспорт напитков (алкогольные и безалкогольные) – 6,8 миллиона долларов.

Таким образом, в январе – июне нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт сахара увеличился в 2,5 раза, черных металлов и изделий из них – в 2,4 раза, хлопковой пряжи – в 2,4 раза, хлопкового волокна – в 2,1 раза, пластмасс и изделий из них – на 84 процента, алюминия и изделий из него – на 49 процентов, напитков – на 4 процента», – сказал Гасымлы.

Профессор отметил, что в первом полугодии в госбюджет по линии ненефтяного сектора поступило более трех миллиардов манатов, что на 9,5 процента больше, чем годом ранее. Отсюда следует, что налоговые поступления от этого сектора в два раза превышают темпы его роста.

«В первом полугодии из Государственного нефтяного фонда Азербайджана в госбюджет поступило почти 4,7 миллиарда манатов, что на 1,4 миллиарда манатов (23 процента) меньше, чем прогнозировалось. Рост доходов по линии ненефтяного сектора компенсировал сокращение этих поступлений.

Кроме того, росту поступлений в госбюджет способствовало проведение реформ в области госуправления, в том числе совершенствование налогового и таможенного администрирования, борьба с теневой экономикой.

В госбюджет по линии Государственной налоговой службы Азербайджана поступило на 24,4 процента, по линии Государственного таможенного комитета – на 14,6 процента, по другим структурам – в 4,7 раза больше средств, чем прогнозировалось. Объем поступлений в госбюджет от доходов с аренды и приватизации государственного имущества в первом полугодии соответственно в 1,6 и 56,3 раза превысили показатели за аналогичный период 2020 года», – добавил Вюсал Гасымлы.

Он сообщил, что в финансово-банковском секторе Азербайджана после кризиса, вызванного коронавирусной пандемией (COVID-19), продолжается стабилизация, а ликвидность и достаточность капитала находятся на высоком уровне. С начала года кредитные вложения выросли на 3,3 процента, депозиты – на 7,7 процента, вклады населения – на 5,3 процента, а чистые внешние активы банков – на 10,3 процента.

Основными направлениями денежно-кредитной политики страны в текущем году являются стабильность национальной валюты и цен, эффективность монетарной политики, обеспечение стабильности финансового сектора и поддержка возрождения экономики в постпандемийный период с использованием регулятивных льгот. На данный момент основная задача заключается в расширении финансирования экономики из различных источников, а точнее, в увеличении ее капиталовложений.

Гасымлы заявил, что сохранение стабильности маната и низкая инфляция, с одной стороны, не позволяют превратить растущие номинальные доходы населения в инфляционную «приманку», с другой – создают предпосылки для экономического роста. Несмотря на волатильность курса всех валют региона, включая турецкую лиру, российский рубль, иранский риал и грузинский лари, курс азербайджанского маната остается стабильным.

«В основе стабильности нашей национальной валюты лежат такие фундаментальные основы, как профицит сводного бюджета и платежного баланса, а также шестикратное превышение стратегических валютных резервов над внешним долгом.

Несмотря на то, что сводный бюджет 2021 года прогнозируется с дефицитом в размере 7,335 миллиарда манатов, за первые шесть месяцев текущего года фактически образовался профицит в 2,576 миллиарда манатов. Общее сальдо платежного баланса в первом квартале достигло 326 миллионов долларов.

Хотя с ростом мировых цен возникло давление импортной инфляции, стабильность цен в Азербайджане поддерживается за счет использования обменного курса, денежной массы и процентных ставок», – сказал Гасымлы.

Он подчеркнул, что в ежегодном исследовании Doing Business («Ведение бизнеса») группы Всемирного банка Азербайджан с 34-й позиции поднялся на 28-ю. В отчете Index of Economic Freedom («Индекс экономической свободы») страна улучшила свои позиции с 44-го места до 38-го. В мировом рейтинге Global Cybersecurity Index («Глобальная кибербезопасность») Азербайджан поднялся на 15 позиций в мировом рейтинге и занял 40-е место среди 194 стран. Согласно отчету по «Оценке готовности к трансграничной безбумажной торговле», подготовленному UNESCAP (Экономическая и социальная комиссия ООН для стран Азии и Тихого океана), Азербайджан занял лидирующую позицию как среди соседних стран, так и на пространстве СНГ.

«Наша страна продемонстрировала рост на пять процентов по сравнению с 2019 годом и заняла первое место. Общий показатель составил 86,02 процента», – заключил профессор Вюсал Гасымлы.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev

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