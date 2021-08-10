У экспортеров из Северной Осетии-Алании есть значительный потенциал в увеличении поставок в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - У экспортеров из Республики Северная Осетия - Алания имеется значительный потенциал в увеличении объемов поставок в Азербайджан, сообщает во вторник Trend со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане.

По словам торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова, в 2020 году экспорт Республики Северная Осетия - Алания превысил 124 миллиона долларов, а доля Азербайджана в нем составила менее одного процента. Однако в первом квартале 2021 года Азербайджан в рейтинге стран-покупателей продукции из Республики, поднявшись на одну ступень, закрепился на шестой позиции.

Он отметил, что благодаря текущей бизнес-миссии можно с уверенностью прогнозировать рост экспорта продукции из Республики Северная Осетия - Алания в Азербайджан.

В сообщении представительства также отмечается, что АО «Рокос» предлагает азербайджанским партнерам высококачественную мебель из ценных пород дерева, ООО «Аланские ледники» бутилирует премиальную ледниковую питьевую воду, «Т-Косметикс» производит антисептики, дезинфицирующие средства, косметическую продукцию, ООО «БухарДон» специализируется на розливе минеральной воды и сильногазированных безалкогольных напитков.

"В рамках бизнес-миссии компании проведут серии В2В переговоров с потенциальными азербайджанскими партнерами, в том числе и рекомендованными торгпредставительством и РЭЦ. Результатом бизнес-диалога, безусловно, станут новые экспортные контракты", - подчеркнул Мирсаяпов.

Отметим, что накануне состоялась встреча торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова и руководителя представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Азербайджане Нури Гулиева с делегацией деловых кругов Республики Северная Осетия - Алания, прибывшей в Азербайджан с бизнес-миссией.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev