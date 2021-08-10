Россия разрешила поставки яблок еще ряду азербайджанских предприятий

Экономика 10 августа 2021 13:10 (UTC+04:00)
Россия разрешила поставки яблок еще ряду азербайджанских предприятий

БАКУ /Trend/ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 10 августа разрешила ввоз в РФ яблок восьми азербайджанским предприятиям.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Россельхознадзор, соответствующее решение принято на основе анализа информации Агентства продовольственной безопасности Азербайджана о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга на предприятиях по выращиванию яблок, а также под его гарантии.

Ввоз яблок разрешен следующим компаниям:

- ООО «Агролайн» (город Гусар);

- OOO ECO FRUİTS (Гусарский район);

- OOO NİAB (Насиминский район);

- Маил Кишиев Исмаил оглы (Наримановский район);

- ООО GF Company (Наримановский район);

- OOO M-AGROFRESH (Гусар);

- ООО EL FRUİTS (Низаминский район);

- Гасанов Мусбат Музаффар (Шамкир).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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