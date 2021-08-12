Инфляция в США прекратит свой рост по мере восстановления экономики страны - Байден
Рост цен в США сойдет на нет по мере того, как экономика страны восстановится после кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщило ранее американское министерство труда, индекс потребительских цен (CPI) в прошлом месяце остался на уровне 5,4%. При этом за последние 12 месяцев цены на потребительские товары, за исключением продуктов питания и энергоносителей, выросли на 4,3%, что немного ниже зафиксированного в июне роста аналогичных показателей.
"Количество рабочих мест увеличилось, а ежемесячный рост цен снизился. Темпы экономического роста идут вверх наиболее динамично за последние 40 лет, а уровень безработицы снижается", - подчеркнул президент.
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