Имеются хорошие предпосылки для интенсивного взаимодействия экономик Азербайджана и Узбекистана – министерство

БАКУ /Trend/ - Экономики Азербайджана и Узбекистана имеют много общего и взаимодополняют друг друга, что создает хорошие предпосылки для интенсивного взаимодействия.

Об этом сказали Trend в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ведомстве подчеркнули, что Узбекистан заинтересован в развитии инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации с Азербайджаном.

«Радует и то, что азербайджанские деловые круги проявляют большой интерес к сотрудничеству с узбекскими партнерами. Об этом можно судить по количеству совместных предприятий, действующих в Узбекистане (около 200). Они заняты преимущественно в таких областях, как торговля, машиностроение и металлообработка, финансы и страхование, недвижимость, энергетика, сфера услуг, производство и ремонт ювелирных изделий, пищевая отрасль, легкая промышленность.

За последние три года в рамках Государственной инвестиционной программы в Узбекистане было освоено около 30 миллионов долларов прямых азербайджанских инвестиций, две трети из которых приходятся на 2020 год. В нынешнем году мы ожидаем еще большего притока инвестиций из Азербайджана», – сказали в министерстве.

Было отмечено, что обе страны имеют огромные перспективы для совместного освоения рынков других стран.

«Возможности имеются в электротехнической, машиностроительной, текстильной, кожевенно-обувной, фармацевтической и пищевой отраслях промышленности, аграрном секторе, а также в сфере транспортных коммуникаций. В ходе 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии планируется детально обсудить все вышеуказанные направления сотрудничества и определить планы на ближайшее будущее», – сообщили в ведомстве.

Было сказано, что в последнее время развитие сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном проходило на фоне пандемии COVID-19, однако, несмотря на это, отношения между странами продолжают поступательно развиваться и укрепляться.

«Особо следует отметить контакты на самом высоком уровне, которые задают вектор развития двустороннего сотрудничества. В частности, 14 октября 2019 года на полях заседания Совета тюркоязычных государств Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев провели рабочую встречу, в ходе которой были определены первоочередные задачи по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в перспективных направлениях. 11 декабря 2020 года в ходе телефонной беседы глав двух государств были обсуждены меры по активизации двустороннего взаимодействия в постпандемийный период. В ходе вышеуказанных контактов особое внимание было уделено вопросам расширения деловых связей на уровне ведущих компаний и предпринимателей Узбекистана и Азербайджана. Также была отмечена важность углубления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях», – добавили в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Кроме того, было отмечено, что объем привлеченных из Азербайджана прямых иностранных инвестиций в основной капитал Узбекистана составляет более 320 тысяч долларов.

Говоря о торговых операциях, в министерстве подчеркнули, что в 2020 году импорт товаров и услуг из Азербайджана в Узбекистан вырос на 36 процентов по сравнению с 2019 годом.

«Значительный объем импорта приходится на непродовольственное сырье производственного назначения – 35 процентов, продовольственные товары – 23 процента, нефтепродукты – 14 процентов. Поставки машин и транспортного оборудования за указанный период сократились на 57 процентов.

По итогам января – мая 2021 года импорт из Азербайджана остался на уровне аналогичного периода 2020 года. Наибольший удельный вес в объеме импорта из Азербайджана заняли непродовольственное сырье – 44 процента, продовольственные и промышленные товары – по 19 процентов каждая из позиций. При этом ввоз непродовольственного сырья сократился на 32 процента. Поставки продовольствия выросли в семь раз, промышленных товаров – в четыре раза. В общем объеме импорта в Узбекистан за январь – май 2021 года доля азербайджанских товаров и услуг составила 0,2 процента, тогда как по итогам 2020 года этот показатель был на уровне 0,1 процента», – сказали в министерстве.

Объем внешнеторгового оборота Узбекистана с Азербайджаном снизился на семь процентов, а положительное сальдо за период январь – май 2021 года составило 11,8 миллиона долларов.

«За указанный период экспорт в Азербайджан снизился на 11,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре экспорта на текстильную продукцию приходится 28,5 процента, на медные изделия – 17,1 процента, на продовольственные товары – 17,1 процента, на кондиционеры и холодильные установки – 12,7 процента, на мониторы и проекторы – 7,7 процента. За истекший период 2021 года импорт машин и технологического оборудования из Азербайджана не осуществлялся.

В 2020 году внешнеторговый оборот Узбекистана с Азербайджаном составил 83,5 миллиона долларов, что больше на 13 процентов по сравнению с показателем 2019 года. Положительное сальдо внешнеторгового оборота составило 24,5 миллиона долларов.

Экспорт Узбекистана в Азербайджан за 2020 год вырос на четыре процента. Основной объем пришелся на текстильную продукцию, экспорт которой вырос на 16 процентов. Последующие позиции в структуре экспорта занимают медные изделия (рост на 7,3 процента), легковые автомобили (рост на 18,9 процента), плодоовощная продукция (сокращение на 13,7 процента), мониторы и проекторы (рост на 31,5 процента), кондиционеры и холодильные установки (сокращение на 25,5 процента)», – сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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