Азербайджан занял второе место в товарообороте Ирана с прикаспийскими странами
БАКУ /Trend/ - В товарообороте Ирана с прикаспийскими странами в период с 21 марта по 22 июля Азербайджан занял второе место.
Об этом сообщил Trend представитель Таможенной администрации Ирана Рухулла Лятифи.
По его словам, суммарный товарооборот Ирана с прикаспийскими странами в указанный период составил 948 миллионов долларов (2,18 миллиона тонн), в том числе с Азербайджаном - 140 миллионов долларов (266 тысяч тонн).
"В указанный период иранский импорт из Азербайджана составил 10 миллионов долларов (восемь тысяч тонн), а экспорт - 130 миллионов долларов (258 тысяч тонн)", - сказал Лятифи.
(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter:@BaghishovElnur
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