Участие российских компаний в логистических проектах в Азербайджане обеспечит выход на новые рынки - минпромторг РФ

БАКУ /Trend/ - Участие российских компаний в логистических проектах на территории Азербайджана позволит закрепить лидирующие позиции России по экспорту в Азербайджан, обеспечит новые возможности для работы на новых прилегающих к Азербайджану рынках.

Об этом сказали Trend в министерстве промышленности и торговли России.

Было отмечено, что российские компании готовы продолжать работать в Азербайджане на долгосрочной основе, открывать производства, создавать новые рабочие места и платить налоги в бюджет страны.

"Они ощущают поддержку руководства Азербайджана, получают реальную помощь в организации производства и ведении бизнеса от министерства экономики страны и Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), - подчеркнули в министерстве.

Было отмечено, что Азербайджан позиционирует себя в качестве ключевого транспортно-логистического хаба региона. На Южном Кавказе при активном участии страны реализуются проекты международных транспортных коридоров "Север-Юг", "Европа-Кавказ-Азия" (TRACECA), Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), железнодорожной магистрали Баку - Тбилиси - Карс.

В ведомстве добавили, что дополнительным стимулом для увеличения грузооборота через Азербайджан послужит ввод в действие свободной экономической зоны "Алят", указ о создании которой был подписан Президентом Азербайджана в мае 2020 года.

"Имея выгодное расположение на пересечении международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Запад-Восток", свободная экономическая зона "Алят" в среднесрочной перспективе станет крупнейшим логистическим центром в Каспийском бассейне", - сказали в российском минпромторге.

Напомним, что в первом квартале 2021 года товарооборот между Азербайджаном и РФ вырос не только относительно аналогичного периода 2020 года, но и превысил показатели допандемийного 2019 года. Приоритетные направления торгово-экономического взаимодействия стран закреплены в Страновом плане действий, разработанном российским министерством в прошлом году с горизонтом планирования до 2024 года

(Автор: Садраддин Агджаев)

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