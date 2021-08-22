Грузия и Украина надеются увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов в год

Украина и Грузия имеют все предпосылки для расширения инвестиционного сотрудничества. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.

Сегодня в Киеве Шмыгаль и Гарибашвили провели переговоры с глазу на глаз, а после – и в расширенном формате, с участием членов правительств двух стран. По информации пресс-службы Кабмина Украины, стороны обсудили возможность участия бизнеса обеих стран в процессе приватизации, развития совместных высокотехнологичных производств и в инфраструктурных проектах.

Шмыгаль отметил, что за пять месяцев 2021 года товарооборот между странами увеличился на 32%. Он выразил надежду на сохранение позитивных тенденций, напомнив при этом, что в сентябре в Тбилиси должно состояться десятое заседание межгосударственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

В свою очередь Гарибашвили заявил, что Грузии и Украине уже удалось вывести на новый уровень двустороннее сотрудничество. В частности, страны успешно работают в направлении энергетики, транспорта и цифрового рынка.

«В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы рассмотрели те шаги, которые должны быть предприняты, чтобы наш товарооборот достиг 1 миллиарда долларов. Мы уже завершили [процедуры по] взаимному признанию сертификатов о вакцинации против COVID-19, что позволит облегчить передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию», — отметил Гарибашвили.

Шмыгаль также говорил о перспективах дальнейшего развития транзитного потенциала железных дорог Украины и Грузии с использованием имеющейся инфраструктуры черноморских портов и переправ между государствами.

Главы правительств Грузии и Украины договорились продолжать совместную работу с Еврокомиссией для обеспечения благоприятных условий развития контейнерно-фидерного сообщения между морскими портами Украины, Грузии и стран ЕС.

Стороны также подробно обсудили взаимодействие Украины и Грузии на международном уровне, в частности координацию совместных шагов с целью скорейшего вступления стран в ЕС и НАТО.

«Приоритетным для нас является вопрос углубления механизмов сотрудничества с НАТО с целью интенсивного привлечения наших стран к диалогу по обеспечению безопасности в Черном море», — сказал Шмыгаль.