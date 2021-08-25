Азербайджанская продукция представлена на международной выставке в Китае (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Урумчи начала работу Китайско-Евразийская выставка, которая в связи с пандемией проводится в режиме онлайн, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики.
На мероприятии на стенде Азербайджана, подготовленном аппаратом торгпредства страны в Китае, представлена продукция 25 азербайджанских компаний в более чем 200 наименованиях.
Наряду с продовольственной и сельскохозяйственной продукцией, демонстрируются и азербайджанские ковры, представлен транзитно-транспортный потенциал, бизнес-среда, инвестиционная среда и туристические возможности страны.
Выставка продолжится до 29 августа.
В рамках мероприятия будут организованы онлайн-форум и двусторонние встречи.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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