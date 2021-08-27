В Азербайджане продолжается процесс упрощения форм деклараций для налогоплательщиков

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана продолжает процесс усовершенствования и упрощения декларационных (отчетных) форм для обеспечения удовлетворенности налогоплательщиков.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на госслужбу, в результате анализа, проведенного соответствующей рабочей группой, было установлено, что в связи с расширением базы данных возникла необходимость в корректировке форм деклараций и их приложений.

В связи с этим внесены изменения в формы, в том числе в правила составления "Декларации о налоге, удерживаемом у источника выплаты с лиц, предоставляющих недвижимость", "Декларации о налоге на добычу полезных ископаемых" и их приложений.

С новыми формами деклараций и правилами их составления можно ознакомиться на сайте Госналоговой службы.

Отметим, что для изучения мнений и предложений налогоплательщиков, которые работают с декларационными (отчетными) формами, на сайте имеется раздел "Предоставление предложений по декларационным формам".

Налогоплательщики могут направлять свои предложения по формам и содержанию всех видов налоговых деклараций в Госналоговую службу через этот раздел. Все предложения тщательно изучаются и анализируются соответствующей рабочей группой.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni