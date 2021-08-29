Безналичные платежи играют значительную роль в развитии экономики Азербайджана – министерство

БАКУ /Trend/ - Безналичные платежи играют значительную роль в ускорении оборачиваемости оборотных средств и развитии экономики Азербайджана в целом.

Об этом сказали Trend в Министерстве экономики Азербайджана.

По данным ведомства, POS-терминалы, как инструмент безналичной оплаты, полезны как для владельцев платежных карт, так и для предпринимателей.

"Использование в предпринимательской деятельности POS-терминалов более целесообразно с точки зрения точности сумм платежей и удобства ведения расчетов, а также увеличения числа клиентов. Причем безналичные платежи снижают загруженность кассовых операций, повышая при этом безопасность ведения расчетов и способствуя правильному планированию личного бюджета", – добавили в министерстве.

Было отмечено, что одним из основных условий увеличения безналичного оборота является расширение использования POS-терминалов.

"Мы регулярно информируем население и предпринимателей о преимуществах этих устройств и призываем к использованию POS-терминалов. Кроме того, Государственной налоговой службой подготовлен соответствующий видеоролик об удобстве и преимуществах использования POS-терминалов для налогоплательщиков", – сказали в Минэкономики.

В структуре сообщили, что для стимулирования безналичных расчетов был внесен ряд изменений в законодательство страны.

"Эти меры положительно сказались на росте безналичного оборота, что, в свою очередь, повысило прозрачность экономики, усилило борьбу с "теневой" экономикой и увеличило налоговые поступления", – подчеркнули в Министерстве экономики.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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