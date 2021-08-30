В Азербайджане запущено приложение для предпринимателей - Агентство по МСБ

БАКУ /Trend/ - Предприниматели, желающие воспользоваться услугами Евлахского и Хачмазского Домов малого и среднего бизнеса (МСБ), могут взять онлайн-очередь, сэкономив время, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса.

Агентство приглашает предпринимателей Евлахского, Хачмазского и прилегающих регионов воспользоваться разработанным с этой целью приложением "KOB növbə" (МСБ-очередь).

Приложение можно загрузить по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=aze.asanx.kob_queue.

Отметим, что в первой половине 2021 года в Хачмазском и Евлахском Домах МСБ предпринимателям были оказаны 16 280 услуг.

В настоящее время в каждом из Домов МСБ более 20 государственных и частных структур оказывают предпринимателям свыше 200 услуг.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке https://bit.ly/3xhY4rs

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)