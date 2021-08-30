БАКУ /Trend/ - Расширится доступ азербайджанских предпринимателей к внешним рынкам инновационных продуктов.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, было сказано в ходе онлайн-встречи сотрудников Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана с предпринимательскими объединениями и ассоциациями.

В ходе встречи были обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в сферах экономической деятельности, администрирования и применения налогового законодательства.

Были рассмотрены и вопросы, связанные с деятельностью налогоплательщиков, работающих в сфере информационных технологий.

Также были заслушаны предложения представителей соответствующего сектора по налоговому законодательству, даны разъяснения по ряду вопросов и отмечено, что сотрудничество в этом направлении будет продолжено.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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