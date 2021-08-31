Азербайджанские компании проявляют интерес к инструментам визуального расследования

Экономика 31 августа 2021 11:55 (UTC+04:00)
Азербайджанские компании проявляют интерес к инструментам визуального расследования
Азербайджанские компании проявляют интерес к инструментам визуального расследования
Азербайджанские компании проявляют интерес к инструментам визуального расследования
Минский IT-холдинг готов внедрить в Азербайджане разработку на основе искусственного интеллекта
Минский IT-холдинг готов внедрить в Азербайджане разработку на основе искусственного интеллекта
Центр развития электронного правительства Азербайджана подписал контракт почти на 100 тыс. манатов
Центр развития электронного правительства Азербайджана подписал контракт почти на 100 тыс. манатов
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