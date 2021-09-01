В Азербайджане устраняется ущерб, нанесенный предпринимателям в результате провокаций Армении

БАКУ /Trend/ - Во время 44-дневной Отечественной войны вооруженные силы Армении подвергли артиллерийским обстрелам расположенные за пределами зоны боевых действий мирные города и села Азербайджана. В результате гражданскому населению и субъектам предпринимательства, действующим в этих районах, был нанесен серьезный ущерб, была нарушена их нормальная деятельность.

Как сообщили в среду Trend в Государственной налоговой службе при Минэкономики, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев шестого июля 2021 года подписал Распоряжение "О дополнительных мерах по ликвидации ущерба, причиненного транспортным средствам, принадлежащим гражданскому населению и государству, и субъектам предпринимательской деятельности в результате агрессии, развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженными силами Республики Армения против территории Азербайджанской Республики".

В целях обеспечения выполнения вышеуказанного распоряжения главы государства для оценки и устранения ущерба в соответствующих районах рабочими группами Государственной комиссии, созданной распоряжением Президента Азербайджана от 6 ноября 2020 года, были проведены проверки. Установлено, что 294 субъектам предпринимательства был нанесен ущерб в размере 4 741 647 манатов.

В целях устранения ущерба, нанесенного оборотным средствам субъектов предпринимательства, недвижимость которых была уничтожена или попала в аварийное состояние, а также средствам, необходимым для осуществления предпринимательской деятельности, Государственная налоговая служба при Минэкономики приняла необходимы меры и начала осуществление выплат предпринимателям. Так, к концу августа на банковские счета 245 субъектов предпринимательства перечислено 4 261 941 манат.

Процесс продолжается.