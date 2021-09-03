Не имеющие трудового договора работники лишаются матобеспечения - Госслужба Азербайджана

Экономика 3 сентября 2021 14:16 (UTC+04:00)
Не имеющие трудового договора работники лишаются матобеспечения - Госслужба Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Работники, не имеющие трудового договора, лишаются многих видов материального обеспечения.

Об этом сказал заместитель начальника Государственной службы инспекции труда Орхан Гусейнзаде, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, это - страхование от несчастных случаев, безработицы, пенсионное страхование, пособие по болезни.

"Все эти аспекты продуманы государством, чтобы гражданин, устраиваясь на работу, имел материальное обеспечение. Трудовой договор заключается с согласия как работодателя, так и работника. Однако при подписании документа нужно обращать внимание на его пункты, чтобы точно знать, какие виды материального обеспечения не предоставляются", - сказал Гусейнзаде.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@cingizsafarli

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