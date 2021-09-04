Минтруда Азербайджана перевело в электронный формат 2/3 оказываемых услуг

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана на сегодняшний день из общего числа оказываемых услуг электронизировало 103, или две трети от общего числа.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, в соответствии с поручением главы государства, в последние годы реализуется обширная программа электронного правительства в сфере труда, занятости, социальной защиты, обеспечения, и в этой сфере достигнут значительный прогресс.

"Программа позволяет сократить контакты между чиновником и гражданином, повысить прозрачность и обеспечить модернизацию управления и обслуживания, а также эффективность услуг и их доступность для граждан. В последние годы в несколько раз расширился спектр электронных услуг министерства, кроме того, было обеспечено обслуживание граждан посредством "единого окна" в центрах DOST", - сказал Бабаев.

Он сообщил, что министерство в январе - июне 2021 года оказало в электронном формате 15 миллионов услуг и выдало 400 тысяч справок. Таким образом было назначено 120 тысяч пенсий, пособий и стипендий, благодаря чему отпала необходимость обращения граждан в какие-либо структуры, сборе и представлении документов.

"Стоит особо отметить значение портала e-sosial. Он предоставляет гражданам доступ ко всей собранной о них социальной информации, а также позволяет им следить за обеспечением своих социальных прав. Каждый желающий может скачать приложения портала для операционных систем Android и iOS. Число активных пользователей e-sosial уже превышает один миллион, и это число постоянно растет", - сказал Бабаев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)