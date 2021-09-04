Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 60%
Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 60% в июле 2021 года, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
«Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец июля текущего года составила 1,45 млн человек и сократилась на 60,3% по сравнению с аналогичной датой прошлого года», - говорится в экспресс-обзоре департамента статистики Евразийской экономической комиссии.
Таким образом, количество безработных составляет 1,5% от общей численности рабочей силы. В прошлом году этот показатель составлял 3,9%.
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