Совет по аграрным субсидиям Азербайджана назвал коэффициенты субсидий на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Совет по аграрным субсидиям Азербайджана принял решение об установлении коэффициентов сева, урожая и семян, квот на семена и саженцы и по потребностям сева по растениям и регионам в сфере растениеводства на 2022 год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Согласно решению, в 2022 году коэффициенты сева и суммы посевных субсидий с базовой суммой в 200 манатов установлены по сельхозкультурам в нижеследующем порядке: