Совет по аграрным субсидиям Азербайджана назвал коэффициенты субсидий на 2022 г. (версия 3)
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БАКУ /Trend/ - Совет по аграрным субсидиям Азербайджана принял решение об установлении коэффициентов посева, урожая и семян, квот на семена и саженцы и по потребностям посева по растениям и регионам в сфере растениеводства на 2022 год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.
Согласно решению, в 2022 году коэффициенты сева и суммы посевных субсидий с базовой суммой в 200 манатов установлены по сельхозкультурам в нижеследующем порядке:
|
Виды растений
|
Коэффициент
|
Посевная субсидия (манат/га)
|
Рис
|
1.8
|
360
|
Соя:
|
Основные посевы
|
1.4
|
280
|
Повторные посевы
|
0,43
|
86
|
Кукуруза:
|
Основные посевы
|
1.05
|
210
|
Повторные посевы
|
0,43
|
86
|
Просо:
|
Основные посевы
|
1.05
|
210
|
Повторные посевы
|
0,43
|
86
|
Сорго:
|
Основные посевы
|
0.7
|
140
|
Повторные посевы
|
0,43
|
86
|
Пшеница, ячмень, рожь, овес, горох, лобио, чечевица и др.
|
1.05
|
210
|
Гречиха
|
1,1
|
220
|
Арахис
|
1,1
|
220
|
Шафран
|
2,2
|
440
|
Подсолнечник:
|
Основные посевы
|
1,2
|
240
|
Повторные посевы
|
0,43
|
86
|
Картофель:
|
Основные посевы
|
1,4
|
280
|
Повторные посевы
|
0,43
|
86
|
Овощи
|
1,3
|
260
|
Бахчевые культуры
|
1,2
|
240
|
Клевер
|
0,35
|
70
|
Другие растения, за исключением хлопка, табака и сахарной свеклы
|
0,65
|
130
|
Виноград:
|
В течение первых 4 лет со дня создания плантации
|
3,2
|
640
|
На период по прошествии 4 лет
|
1,25
|
250
|
Для виноградной плантации (единоразово)
|
40
|
8000
|
Чай:
|
В течение первых 7 лет после создания плантации
|
3,7
|
740
|
На период по прошествии 7 лет
|
1,25
|
250
|
Интенсивные фруктовые сады:
|
В течение первых 4 лет со дня создания сада
|
3,65
|
730
|
На период по прошествии 4 лет
|
1,25
|
250
|
Для интенсивных садов фундука (единоразово)
|
22
|
4400
|
Для интенсивных гранатовых садов (единоразово)
|
25
|
5000
|
Для интенсивных оливковых садов (единоразово)
|
24,5
|
4900
|
Для интенсивных лимонных садов (единоразово)
|
55
|
11000
|
Для интенсивных мандариновых и апельсиновых садов (единоразово)
|
45
|
9000
|
Другие фруктовые сады
|
1,25
|
250
|
Для каштановых садов
(единоразово)
|
2,5
|
500
|
Первые 4 года после создания садов киви с капельной системой орошения
|
3,2
|
640
|
Для создания садов киви с капельной системой орошения
(единоразово)
|
45
|
9000
|
Другие ягоды
|
1,15
|
230
Согласно решению Совета по аграрным субсидиям:
- для получения субсидий производители саженцев и семян с земельными участками более 2 гектаров должны представить один агрохимический анализ почвы на каждые 2 га земельного участка, а производители другой сельхозпродукции с земельными участками более 5 гектаров – один агрохимический анализ на каждые 5 га посевной площади;
- фермерам, не внесшим результаты агрохимического анализа почвы в информационную систему "Электронное сельское хозяйство", посевная субсидия предоставляться не будет.
К интенсивным фруктовым садам относятся следующие сады с системой капельного орошения: сады, где на каждый гектар приходится минимум 650 вегетирующих саженцев яблони, груши, черешни (вишни), сливы, персика (нектарина), абрикоса и алычи; сады, где на каждый гектар приходится минимум 450 саженцев хурмы и граната; сады, где на каждый гектар приходится минимум 650 саженцев лимона, апельсина, мандарина и фейхоа; сады, где на каждый гектар приходится минимум 330 кустарников фундука; сады, где на каждый гектар приходится минимум 278 вегетирующих саженцев миндаля; сады, где на каждый гектар приходится минимум 238 саженцев грецкого ореха; сады, где на каждый гектар приходится минимум 330 саженцев китайской мушмулы, кизила, инжира, ореха, оливы и других растений. В других фруктовых садах , по которым будут предоставляться субсидии, на одном гектаре должно быть минимум 90 саженцев. За каждый гектар этих садов, классифицируемых как традиционные, фермерам будут выплачиваться 250 манатов посевных субсидий.
Решением Совета по аграрным субсидиям, в связи с фруктовыми садами, которые будут посажены в 2022 году, будут предоставлены единовременные субсидии. Так, за каждый гектар виноградников, посаженных на территориях на высоте 400 метров над уровнем моря в Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Агсуинском, Джалилабадском, Исмаиллинском, Габалинском, Гобустанском, Губадлинском, Лерикском, Сиязанском, Шабранском, Шамахинском, Шекинском, Ярдымлинском и Зангиланском районах в 2022 году, будет выплачена единовременная субсидия в размере восьми тысяч манатов.
Также за каждый гектар интенсивных гранатовых и оливковых садов, которые будут посажены в 2022 году на участках почвы, подвергшейся деградации, и с низким баллом бонитета, планируется выплатить соответственно 5000 и 4900 манатов единовременных посевных субсидий, а за каждый гектар интенсивных садов фундука, которые будут посажены на пустующих землях Лесного фонда и горных и предгорных территориях - 4400 манатов единовременных посевных субсидий.