Совет по аграрным субсидиям Азербайджана назвал коэффициенты субсидий на 2022 г. (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Совет по аграрным субсидиям Азербайджана принял решение об установлении коэффициентов посева, урожая и семян, квот на семена и саженцы и по потребностям посева по растениям и регионам в сфере растениеводства на 2022 год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Согласно решению, в 2022 году коэффициенты сева и суммы посевных субсидий с базовой суммой в 200 манатов установлены по сельхозкультурам в нижеследующем порядке:

Виды растений Коэффициент Посевная субсидия (манат/га) Рис 1.8 360 Соя: Основные посевы 1.4 280 Повторные посевы 0,43 86 Кукуруза: Основные посевы 1.05 210 Повторные посевы 0,43 86 Просо: Основные посевы 1.05 210 Повторные посевы 0,43 86 Сорго: Основные посевы 0.7 140 Повторные посевы 0,43 86 Пшеница, ячмень, рожь, овес, горох, лобио, чечевица и др. 1.05 210 Гречиха 1,1 220 Арахис 1,1 220 Шафран 2,2 440 Подсолнечник: Основные посевы 1,2 240 Повторные посевы 0,43 86 Картофель: Основные посевы 1,4 280 Повторные посевы 0,43 86 Овощи 1,3 260 Бахчевые культуры 1,2 240 Клевер 0,35 70 Другие растения, за исключением хлопка, табака и сахарной свеклы 0,65 130 Виноград: В течение первых 4 лет со дня создания плантации 3,2 640 На период по прошествии 4 лет 1,25 250 Для виноградной плантации (единоразово) 40 8000 Чай: В течение первых 7 лет после создания плантации 3,7 740 На период по прошествии 7 лет 1,25 250 Интенсивные фруктовые сады: В течение первых 4 лет со дня создания сада 3,65 730 На период по прошествии 4 лет 1,25 250 Для интенсивных садов фундука (единоразово) 22 4400 Для интенсивных гранатовых садов (единоразово) 25 5000 Для интенсивных оливковых садов (единоразово) 24,5 4900 Для интенсивных лимонных садов (единоразово) 55 11000 Для интенсивных мандариновых и апельсиновых садов (единоразово) 45 9000 Другие фруктовые сады 1,25 250 Для каштановых садов (единоразово) 2,5 500 Первые 4 года после создания садов киви с капельной системой орошения 3,2 640 Для создания садов киви с капельной системой орошения (единоразово) 45 9000 Другие ягоды 1,15 230

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям:

- для получения субсидий производители саженцев и семян с земельными участками более 2 гектаров должны представить один агрохимический анализ почвы на каждые 2 га земельного участка, а производители другой сельхозпродукции с земельными участками более 5 гектаров – один агрохимический анализ на каждые 5 га посевной площади;

- фермерам, не внесшим результаты агрохимического анализа почвы в информационную систему "Электронное сельское хозяйство", посевная субсидия предоставляться не будет.

К интенсивным фруктовым садам относятся следующие сады с системой капельного орошения: сады, где на каждый гектар приходится минимум 650 вегетирующих саженцев яблони, груши, черешни (вишни), сливы, персика (нектарина), абрикоса и алычи; сады, где на каждый гектар приходится минимум 450 саженцев хурмы и граната; сады, где на каждый гектар приходится минимум 650 саженцев лимона, апельсина, мандарина и фейхоа; сады, где на каждый гектар приходится минимум 330 кустарников фундука; сады, где на каждый гектар приходится минимум 278 вегетирующих саженцев миндаля; сады, где на каждый гектар приходится минимум 238 саженцев грецкого ореха; сады, где на каждый гектар приходится минимум 330 саженцев китайской мушмулы, кизила, инжира, ореха, оливы и других растений. В других фруктовых садах , по которым будут предоставляться субсидии, на одном гектаре должно быть минимум 90 саженцев. За каждый гектар этих садов, классифицируемых как традиционные, фермерам будут выплачиваться 250 манатов посевных субсидий.

Решением Совета по аграрным субсидиям, в связи с фруктовыми садами, которые будут посажены в 2022 году, будут предоставлены единовременные субсидии. Так, за каждый гектар виноградников, посаженных на территориях на высоте 400 метров над уровнем моря в Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Агсуинском, Джалилабадском, Исмаиллинском, Габалинском, Гобустанском, Губадлинском, Лерикском, Сиязанском, Шабранском, Шамахинском, Шекинском, Ярдымлинском и Зангиланском районах в 2022 году, будет выплачена единовременная субсидия в размере восьми тысяч манатов.

Также за каждый гектар интенсивных гранатовых и оливковых садов, которые будут посажены в 2022 году на участках почвы, подвергшейся деградации, и с низким баллом бонитета, планируется выплатить соответственно 5000 и 4900 манатов единовременных посевных субсидий, а за каждый гектар интенсивных садов фундука, которые будут посажены на пустующих землях Лесного фонда и горных и предгорных территориях - 4400 манатов единовременных посевных субсидий.

За каждый гектар созданных в 2022 году садов киви с капельной системой орошения, на котором посажено минимум 650 саженцев, фермерам будет выплачена единовременная посевная субсидия в 9000 манатов. Также за вышеуказанные сады киви, которые стали создаваться с 2021 года, фермерам предусматривается выплатить 640 манатов, а за каждый гектар других садов киви – 230 манатов посевных субсидий.

Посевной коэффициент по рису относится к Агдашскому, Агсуинскому, Астаринскому, Билясуварскому, Гёйчайскому, Лянкяранскому, Масаллинскому, Сальянскому, Самухскому, Уджарскому, Евлахскому, Шекинскому и Зардабскому районам, касательно других районов и городов коэффициент приравнивается к 0.

Посевной коэффициент по фундуку относится к Агдашскому, Агстафинскому, Балакенскому, Исмаиллинскому, Загатальскому, Хачмазскому, Гахскому, Габалинскому, Губинскому, Огузскому, Гусарскому, Газахскому, Тертерскому, Товузскому, Шабранскому, Шамахинскому, Шекинскому и Ярдымлинскому районам, касательно других районов и городов коэффициент приравнивается к 0.

Посевной коэффициент по чаю относится к Астаринскому, Лянкяранскому, Масаллинскому и Загатальскому районам, касательно других районов и городов коэффициент приравнивается к 0.

Посевные коэффициенты по лимонам, мандаринам, апельсинам и киви относятся к Астаринскому, Лянкяранскому и Масаллинскому районам, касательно других районов и городов коэффициент приравнивается к 0.

В 2022 году по хлопку, сахарной свекле и табаку будет выплачиваться только субсидия на урожай, размер которой будет увеличен. За каждую тонну хлопка, сданную на заготовительные пункты, фермеры получат 170 манатов (до этого 100 манатов), за каждую тонну табака-сырца сорта «Вирджиния» - 26 манатов (до этого 5 манатов), за каждую тонну высушенного табака других сортов – 180 манатов (до этого 50 манатов), за каждую тонну табака-сырца – 18 манатов (до этого 5 манатов), за каждую тонну сахарной свеклы – 12 манатов (до этого 4 маната).

Посевной коэффициент по хлопку относится к Агджабединскому, Агдамскому, Агдашскому, Агсуинскому, Бейлаганскому, Бардинскому, Билясуварскому, Джабраильскому, Джалилабадскому, Физулинскому, Геранбойскому, Гаджигабульскому, Имишлинскому, Кюрдамирскому, Нефтчалинскому, Саатлинскому, Сабирабадскому, Сальянскому, Самухскому, Тертерскому, Уджарскому, Евлахскому и Зардабском районам, касательно других районов и городов коэффициент приравнивается к 0.

Коэффициент за урожай по табаку относится к Агстафинскому, Балакенскому, Гедабейскому, Геранбойскому, Исмаиллинскому, Лерикскому, Масалинскому, Огузскому, Гахскому, Газахскому, Габалинскому, Шекинскому, Товузскому, Ярдымлинскому и Загатальскому районам, касательно других районов и городов коэффициент приравнивается к 0.

С текстом решения фермеры могут ознакомиться на сайте Агентства по аграрным кредитам и развитию по ссылке http://akia.gov.az/assets/upload/files/2022-ekin-mehsul.pdf

(Перевод: Кямаля Сеидова)