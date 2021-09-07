Совет по аграрным субсидиям Азербайджана назвал коэффициенты субсидий на 2022 г. (версия 4)

Экономика 7 сентября 2021 15:39 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:23)

БАКУ /Trend/ - Совет по аграрным субсидиям Азербайджана принял решение об установлении коэффициентов посева, урожая и семян, квот на семена и саженцы и по потребностям посева по растениям и регионам в сфере растениеводства на 2022 год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Согласно решению, в 2022 году коэффициенты сева и суммы посевных субсидий с базовой суммой в 200 манатов установлены по сельхозкультурам в нижеследующем порядке:

Виды растений

Коэффициент

Посевная субсидия (манат/га)

Рис

1.8

360

Соя:

Основные посевы

1.4

280

Повторные посевы

0,43

86

Кукуруза:

Основные посевы

1.05

210

Повторные посевы

0,43

86

Просо:

Основные посевы

1.05

210

Повторные посевы

0,43

86

Сорго:

Основные посевы

0.7

140

Повторные посевы

0,43

86

Пшеница, ячмень, рожь, овес, горох, лобио, чечевица и др.

1.05

210

Гречиха

1,1

220

Арахис

1,1

220

Шафран

2,2

440

Подсолнечник:

Основные посевы

1,2

240

Повторные посевы

0,43

86

Картофель:

Основные посевы

1,4

280

Повторные посевы

0,43

86

Овощи

1,3

260

Бахчевые культуры

1,2

240

Клевер

0,35

70

Другие растения, за исключением хлопка, табака и сахарной свеклы

0,65

130

Виноград:

В течение первых 4 лет со дня создания плантации

3,2

640

На период по прошествии 4 лет

1,25

250

Для виноградной плантации (единоразово)

40

8000

Чай:

В течение первых 7 лет после создания плантации

3,7

740

На период по прошествии 7 лет

1,25

250

Интенсивные фруктовые сады:

В течение первых 4 лет со дня создания сада

3,65

730

На период по прошествии 4 лет

1,25

250

Для интенсивных садов фундука (единоразово)

22

4400

Для интенсивных гранатовых садов (единоразово)

25

5000

Для интенсивных оливковых садов (единоразово)

24,5

4900

Для интенсивных лимонных садов (единоразово)

55

11000

Для интенсивных мандариновых и апельсиновых садов (единоразово)

45

9000

Другие фруктовые сады

1,25

250

Для каштановых садов

(единоразово)

2,5

500

Первые 4 года после создания садов киви с капельной системой орошения

3,2

640

Для создания садов киви с капельной системой орошения

(единоразово)

45

9000

Другие ягоды

1,15

230

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям:

- для получения субсидий производители саженцев и семян с земельными участками более 2 гектаров должны представить один агрохимический анализ почвы на каждые 2 га земельного участка, а производители другой сельхозпродукции с земельными участками более 5 гектаров – один агрохимический анализ на каждые 5 га посевной площади;

- фермерам, не внесшим результаты агрохимического анализа почвы в информационную систему "Электронное сельское хозяйство", посевная субсидия предоставляться не будет.

К интенсивным фруктовым садам относятся следующие сады с системой капельного орошения: сады, где на каждый гектар приходится минимум 650 вегетирующих саженцев яблони, груши, черешни (вишни), сливы, персика (нектарина), абрикоса и алычи; сады, где на каждый гектар приходится минимум 450 саженцев хурмы и граната; сады, где на каждый гектар приходится минимум 650 саженцев лимона, апельсина, мандарина и фейхоа; сады, где на каждый гектар приходится минимум 330 кустарников фундука; сады, где на каждый гектар приходится минимум 278 вегетирующих саженцев миндаля; сады, где на каждый гектар приходится минимум 238 саженцев грецкого ореха; сады, где на каждый гектар приходится минимум 330 саженцев китайской мушмулы, кизила, инжира, ореха, оливы и других растений. В других фруктовых садах , по которым будут предоставляться субсидии, на одном гектаре должно быть минимум 90 саженцев. За каждый гектар этих садов, классифицируемых как традиционные, фермерам будут выплачиваться 250 манатов посевных субсидий.

Решением Совета по аграрным субсидиям, в связи с фруктовыми садами, которые будут посажены в 2022 году, будут предоставлены единовременные субсидии. Так, за каждый гектар виноградников, посаженных на территориях на высоте 400 метров над уровнем моря в Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Агсуинском, Джалилабадском, Исмаиллинском, Габалинском, Гобустанском, Губадлинском, Лерикском, Сиязанском, Шабранском, Шамахинском, Шекинском, Ярдымлинском и Зангиланском районах в 2022 году, будет выплачена единовременная субсидия в размере восьми тысяч манатов.

Также за каждый гектар интенсивных гранатовых и оливковых садов, которые будут посажены в 2022 году на участках почвы, подвергшейся деградации, и с низким баллом бонитета, планируется выплатить соответственно 5000 и 4900 манатов единовременных посевных субсидий, а за каждый гектар интенсивных садов фундука, которые будут посажены на пустующих землях Лесного фонда и горных и предгорных территориях - 4400 манатов единовременных посевных субсидий.

За каждый гектар созданных в 2022 году садов киви с капельной системой орошения, на котором посажено минимум 650 саженцев, фермерам будет выплачена единовременная посевная субсидия в 9000 манатов. Также за вышеуказанные сады киви, которые стали создаваться с 2021 года, фермерам предусматривается выплатить 640 манатов, а за каждый гектар других садов киви – 230 манатов посевных субсидий.

Посевной коэффициент по рису относится к Агдашскому, Агсуинскому, Астаринскому, Билясуварскому, Гёйчайскому, Лянкяранскому, Масаллинскому, Сальянскому, Самухскому, Уджарскому, Евлахскому, Шекинскому и Зардабскому районам, касательно других районов и городов коэффициент приравнивается к 0.

Посевной коэффициент по фундуку относится к Агдашскому, Агстафинскому, Балакенскому, Исмаиллинскому, Загатальскому, Хачмазскому, Гахскому, Габалинскому, Губинскому, Огузскому, Гусарскому, Газахскому, Тертерскому, Товузскому, Шабранскому, Шамахинскому, Шекинскому и Ярдымлинскому районам, касательно других районов и городов коэффициент приравнивается к 0.

Посевной коэффициент по чаю относится к Астаринскому, Лянкяранскому, Масаллинскому и Загатальскому районам, касательно других районов и городов коэффициент приравнивается к 0.

Посевные коэффициенты по лимонам, мандаринам, апельсинам и киви относятся к Астаринскому, Лянкяранскому и Масаллинскому районам, касательно других районов и городов коэффициент приравнивается к 0.

В 2022 году по хлопку, сахарной свекле и табаку будет выплачиваться только субсидия на урожай, размер которой будет увеличен. За каждую тонну хлопка, сданную на заготовительные пункты, фермеры получат 170 манатов (до этого 100 манатов), за каждую тонну табака-сырца сорта «Вирджиния» - 26 манатов (до этого 5 манатов), за каждую тонну высушенного табака других сортов – 180 манатов (до этого 50 манатов), за каждую тонну табака-сырца – 18 манатов (до этого 5 манатов), за каждую тонну сахарной свеклы – 12 манатов (до этого 4 маната).

Посевной коэффициент по хлопку относится к Агджабединскому, Агдамскому, Агдашскому, Агсуинскому, Бейлаганскому, Бардинскому, Билясуварскому, Джабраильскому, Джалилабадскому, Физулинскому, Геранбойскому, Гаджигабульскому, Имишлинскому, Кюрдамирскому, Нефтчалинскому, Саатлинскому, Сабирабадскому, Сальянскому, Самухскому, Тертерскому, Уджарскому, Евлахскому и Зардабском районам, касательно других районов и городов коэффициент приравнивается к 0.

Коэффициент за урожай по табаку относится к Агстафинскому, Балакенскому, Гедабейскому, Геранбойскому, Исмаиллинскому, Лерикскому, Масалинскому, Огузскому, Гахскому, Газахскому, Габалинскому, Шекинскому, Товузскому, Ярдымлинскому и Загатальскому районам, касательно других районов и городов коэффициент приравнивается к 0.

С текстом решения фермеры могут ознакомиться на сайте Агентства по аграрным кредитам и развитию по ссылке http://akia.gov.az/assets/upload/files/2022-ekin-mehsul.pdf

(Перевод: Кямаля Сеидова)

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