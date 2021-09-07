БАКУ /Trend/ - В октябре 2021 года Азербайджан посетят представители Ассамблеи экспортеров Турции (TIM).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Азербайджанское агентство по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO), об этом стало известно в ходе встречи членов TIM с представителями AZPROMO.

Заместитель генерального секретаря ассамблеи Йигит Туфан Эсер заявил о заинтересованности турецкой стороны в расширении связей с Азербайджанским агентством по поощрению экспорта и инвестиций.

В свою очередь, глава департамента продвижения экспорта AZPROMO Турал Гаджилы сообщил, что в Азербайджане расширяется номенклатура экспортируемой продукции и реализуются различные проекты в сфере поддержки экспорта.

Отметим, что AZPROMO организует различные международные мероприятия для развития ненефтяного сектора Азербайджана и продвижения отечественной продукции на внешние рынки.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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