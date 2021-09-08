Минфин Азербайджана о курсе маната по отношению к доллару в 2022 году

БАКУ /Trend/ - Усиление координации фискальной и монетарной политики для сохранения макроэкономической стабильности в Азербайджане поддержит стабильный обменный курс национальной валюты в этом году. Исходя из этого, курс маната по отношению к доллару США на 2022 год был установлен на уровне 1,7.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете Минфина о макрофискальной рамке на 2022-2025 годы и предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2022 год.

Сообщается, что инфляция, прогнозируемая на уровне 4,9 процента к концу 2021 года и 3,6 процента в 2022 году, снизится до 3,2 процента в 2025 году.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)