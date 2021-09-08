БАКУ /Trend/ - В госбюджете Азербайджана на 2022 прогнозируется рост расходов на образование.

Как передает в среду Trend, это отражено в прогнозе Министерства финансов касательно госбюджета на 2022 год.

Согласно прогнозу, в 2022 году на реализацию 17 программ (111 мероприятий) в сфере образования из государственного бюджета планируется выделить 3,74 миллиарда манатов, что на 462,3 миллиона манатов, или 12,4 процента, больше утвержденного показателя на 2021 год.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)